AJISCE celebra um quarto de século

Associação de São Miguel de Souto comemora data festiva

No passado dia 29 de setembro, pelas 11h00, foi descerrada uma placa comemorativa dos 25 anos da Associação Jovem de Intervenção Social, Cultural e Ecológica (AJISCE), de São Miguel de Souto. A acção contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio de Sousa, do Presidente da União de Freguesias de S. M. de Souto e Mosteirô, Francisco Andrade, e também do Presidente da Federação das Colectividades de Santa Maria da Feira, Joaquim Tavares, representantes das associações da freguesia e outras individualidades. Para celebrar esta data, a AJISCE foi acarinhada com a presença da Banda Musical de Souto, à qual expressa o seu mais sincero agradecimento. No final da cerimónia, a AJISCE presenteou os participantes com um Porto de Honra.

