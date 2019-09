AJISCE leva a efeito XXVI Concurso de Sopas

No próximo dia 28 de Setembro, no Largo do Eleito Local, em Souto

A Associação Jovem de Intervenção Social, Cultural e Ecológica (AJISCE) realiza a XXVI edição do Concurso de Sopas no próximo dia 28 de Setembro, no Largo do Eleito Local, junto à Igreja de São Miguel de Souto. Em 2019, o certame contará com a participação de 18 equipas, tendo início marcado para as 18h30. Meia hora depois celebrar-se-á uma Eucaristia, sendo que, pelas 19h30, o júri procederá à avaliação das sopas submetidas a concurso. As mesmas serão posteriormente servidas e distribuídas pelo público visitante, de forma gratuita. Os visitantes deverão trazer malga e colher para que possam proceder à degustação. Haverá ainda espaço para a animação, ao encargo do Grupo Popular Vozes da Eira.

