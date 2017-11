Argoncilhe – “É crime dar-lhes comida, mas não é crime vê-los a morrer à fome e ao frio”

Maria Adília Assunção Vieira tem 60 anos, é doméstica e vive na Rua do Casal, em Argoncilhe. O tempo tirou-lhe o marido, a mãe, e vê-se, hoje em dia, obrigada a tratar do pai, que recentemente sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Encontrou nos animais a sua nova família, e garante que quanto mais assiste à acção humana, mais admira os cinco gatos e três cães que acolheu em sua casa.

Há “sensivelmente três semanas”, começou a avistar, junto do pinhal da sua casa, uma cadela com uma ninhada, que deverá, por esta altura, “ter mais ou menos três meses”. “Esta foi mais uma noite que os animais passaram à chuva e à fome. Não consigo dormir de consciência tranquila” – foram as primeiras palavras de Maria Adília. Depois de já ter feito vários contactos, mal sucedidos, para que associações e o Canil Municipal recolhessem os animais e lhes dessem abrigo, Maria Adília ficou “em choque” com a reacção de uma Associação de Animais de Canedo ao seu telefonema. “Esta já é uma situação que se arrasta. Uma vez liguei para uma associação de animais, de Canedo, a pedir que socorressem os cães e os recolhessem. A senhora que me atendeu o telefone mandou-me comer os cães, por eu ter dito que vivia com 200 euros por mês”- conta, indignada, Maria Vieira.

Leia mais na edição impressa do Jornal N