Arrifana celebrou o Dia do Perfil do Aluno

No passado dia 15 de Janeiro, o Agrupamento de Escolas da Arrifana promoveu um encontro na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, para celebrar o Dia do Perfil do Aluno, através da reflexão das áreas de competência e análise de questões que se colocam à educação no século XXI. A acção foi moderada pela Directora do Agrupamento de Escolas de Arrifana, Maria Guiomar Silva, e contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa. O painel foi ainda composto pela presença de José Mesquita (delegado dos Serviços da Região Norte DGESTE), Manuel Fontes de Carvalho (Pró-reitor da Universidade do Porto), Joaquim Lima (Associação Portuguesa da Cortiça) e João Maia (Associação Portuguesa da Indústria de Calçado).