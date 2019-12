Árvore e presépio em cortiça embelezam Santa Maria de Lamas

Uma iniciativa do Cincork e da Junta de Freguesia

Mantendo a tradição para a época natalícia que se aproxima e pelo 4º ano consecutivo, o Cincork e a Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas embelezaram, mais uma vez, a zona da Rua da Ribeirinha (entre o Intermaché e o Minipreço) com a maior árvore de natal em rolhas recicladas, juntamente com um presépio, em escala real, também ele feito com rolhas recicladas. Refira-se que, que na criação da árvore de natal, com cerca de 7 metros de altura, foram usadas cerca de 27 000 rolhas recicladas enquanto que o no presépio foram usadas cerca de 14 000, formando um conjunto com cerca de 41 000 rolhas de cortiça recicladas, tornando-o um dos maiores cenários elaborados com este material em todo o mundo. Este é mais um projeto desenvolvido pelos formandos do Cincork e tem como objetivo promover a reciclagem de rolhas de cortiça e a sua importância como material natural e ecológico.

