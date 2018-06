Basqueiral para Pais e filhos

Ter filhos não é desculpa para não ir ao Basqueiral, com a colaboração do Museu de Santa Maria de Lamas, meninos e meninas, papás e mamãs todos vão poder transformar o próximo fim de semana num momento de família diferente e bem divertido.

A par do Baqueiral realiza-se no próximo fim de semana o Baqueiral Junior, um espaço que segundo a organização será “sinónimo de uma área dinamizada pelo Serviço Educativo do Museu de Santa Maria de Lamas no contexto deste festival, com atividades lúdicas e pedagógicas que visam apurar os sentidos e estimular a criatividade dos participantes, sempre com a música e a arte como fontes de inspiração”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.