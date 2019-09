Carrilhão Móvel tocou ontem em Rio Meão

Iniciativa decorreu na Igreja Medieval, com início às 19h00

A música do Carrilhão LVSITANVS pode ser escutada ao ar livre, em qualquer praça, jardim ou espaço público. Em Santa Maria da Feira, o Carrilhão tocou com a Banda Musical de Souto, a 31 de agosto, e apareceu ontem, dia 1 de Setembro, sozinho, na Igreja Medieval de Rio Meão.

O maior e mais pesado carrilhão itinerante do mundo proporciona aos amantes da música uma nova vaga de fruição cultural. Composto por 63 sinos, pesa aproximadamente 12 toneladas e está apoiado sobre um semirreboque porta-contentores. Ao ar livre ou em recintos fechados, sozinho ou juntamente com outros instrumentos ou grupos, o Carrilhão permite executar obras de variados estilos, do erudito ao popular, resultando tanto em audições de música clássica como em ambientes de arraial ou festividades medievais.

