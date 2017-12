Carrinha de distribuição de pão despista-se na Ponte do Figueiras em Fiães

Não ganhou para o susto o motorista da carrinha que distribuía pão na madrugada de sexta-feira no Chão do Rio, em Fiães. Uma possível falha mecânica terá estado na origem do despiste e queda ao rio, na chamada Ponte do Figueiras. Felizmente que caiu a montante, onde o desnível é pouco mais do que um metro. Do outro lado seria aproximadamente de quatro metros. O acidente veio colocar a nu a deficitária segurança das guardas daquela travessia e dos pilares da ponte, para o que a população reclama intervenção autárquica.