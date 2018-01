Concerto de ano novo em Lobão

A Orquestra Nacional de jovens sobe ao palco para um concerto de ano novo por ocasião do 25º aniversário da Santos Camiseiros LDA (Lobão). O concerto terá lugar no dia 6 de Janeiro pelas 21h30 na Igreja Nova. A Orquestra Nacional de jovens com residência artística no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz irá apresentar um concerto com a Soprano Liliana Nogueira, Mezzo-Soprano Maria Jao, Tenor Joaquim Soares e o Baritono Luiz Filipe Marques acompanhados pelo coro Santa Cecília de Vila do Conde dirigidos pelo Maestro Cristiano Silva. A Santos Camiseiros e a Orquestra deixam o convite à comunidade para comemorar o novo ano e o seu aniversário neste concerto com entrada livre.