“Conversas, Em Alternativa” em Santa Maria de Lamas

Na próxima terça-feira, no Passerelle Bar, às 21h00

“Conversas, Em Alternativa” é um ciclo de conversas públicas, informais, com entrada livre, organizadas pela EiLOS. A primeira está agendada para o próximo dia 22, no Passerelle Bar, em Santa Maria de Lamas, pelas 21h00.

“Piropo vs. Galanteio vs. Sedução vs. Assédio” abrirá o ciclo. A propósito dos piropos, a acção visa o diálogo de fronteiras entre a sedução e o importúnio sexual; entre o respeito pelo sexo oposto e a leviandade.

A iniciativa irá acontecer em cafés, bares, espaços públicos e privados e em espaços menos públicos, visando a desinstitucionalização das conversas e dos debates e dar protagonismo a todos os que têm voz.

