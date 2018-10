Crianças de Souto e Mosteirô recebem kit escolar gratuito

O kit foi distribuído pelo presidente da Junta no início do ano letivo

No passado dia 17 de Setembro o Presidente da União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô, Francisco Andrade, visitou todos os estabelecimentos de ensino da União de Freguesias oferecendo a todas as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico um Kit de material escolar.

O kit teve em consideração as necessidades de material de cada criança, atendendo ao ano de escolaridade que frequenta, numa medida que se insere num conjunto de medidas propostas pela União de Freguesias e que pretende aliviar as despesas educacionais das famílias, incentivar a natalidade, fixar a população e aumentar as inscrições.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.