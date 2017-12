Escapães: Almoço de Natal Solidário para combater isolamento e classes sociais

Foi no passado domingo que o almoço de Natal Solidário ocupou o Centro Social de Escapães, pelas 12h30, numa iniciativa que juntou o movimento associativo, a Autarquia e o comércio local. Numa mesa onde se reuniram à volta de duzentas e vinte pessoas, o almoço típico de Natal foi servido e as palavras de ordem foram “solidariedade” e “convívio”. Com bacalhau, pencas, batatas, e com alguns doces característicos da época, serve-se o prato de toda a junta de freguesia, que colabora com a autarquia na organização. O Jornal N conversou com Minervina Rocha, presidente da junta de freguesia de Escapães, para saber tudo sobre o projecto.

Leia mais na edição impressa do Jornal N