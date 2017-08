Escola de Badoucos não encerra mas também não abre em Setembro

Parece confuso, mas é a realidade. A escola de Badoucos não encerrou, mas também não abre portas no próximo ano lectivo. A escola de Souto tem óptimas condições, com mais de mil metros quadrados de área ao ar livre, 700 de área coberta, quatro salas de aula, refeitório, salas de professores, seis instalações sanitárias, ar condicionado, quadro interactivo, computador com internet para pesquisa, serviço de acolhimento e serviço de prolongamento lectivo, mas não vai abrir. Tudo porque falta o mais importante: as crianças.

Há cerca de dois meses Cláudia Santos percebeu que a escola estava na iminência de fechar, porque estavam apenas dois alunos inscritos, e iniciou o Movimento “Uma Turma para a Escola de Badoucos”. Com um filho muito pequeno para andar na escola, a educadora luta por mais opções na freguesia e até admite que não é por amor à sua escola de infância mas porque não compreende porque é que não se fixam as crianças em Souto. “O rumor de que a escola vai fechar já existe há quatro ou cinco anos, e ainda este ano na hora da matrícula houve pais que chegaram à secretaria e avisaram-nos que a escola iria fechar, ora alguns pais já nem inscreviam as crianças” – sublinha. Com o trabalho do movimento, em dois meses, inscreveram-se oito crianças na escola.

