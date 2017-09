Foi aprovada no dia 18 de Setembro em Reunião de Câmara a adjudicação da construção da Escola Básica de Fornos. A obra no valor de cerca de um milhão e 450 mil euros foi adjudicada à empresa Teixeira Pinto & Soares. O presidente da Junta de Freguesia de Fornos, Luís Santos, mostrou-se muito satisfeito com a decisão e espera que a obra avance até ao final do ano.

