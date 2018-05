Grupo do Vale abandona Assembleia de Freguesia em protesto

Numa altura em que a Assembleia da República se prepara para discutir a reversão da extinção de freguesias, um grupo de cidadãos do Vale, levou à Assembleia de Freguesia uma moção para a sua desagregação da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior. O grupo de cidadãos já tinha organizado uma manifestação o ano passado e fez campanha pela abstenção nas últimas eleições autárquicas de Outubro, com a pretensão de tornar a sua freguesia independente da União de Freguesias. No dia 27 de Abril, foi o Partido Socialista que levou à Assembleia de Freguesia uma moção para discutir a sua “independência”. No entanto, a moção foi vetada. De acordo com o grupo de cidadãos do Vale, os argumentos utilizados para o veto terão sido três, primeiro não consideraram oportuna a discussão, depois, não consideram que esta “intenção” tenha sustentação legal, e em terceiro lugar foi defendido que “o povo tem que ser ouvido” para a “independência” do Vale. O grupo que defende a desagregação da freguesia abandonou a Assembleia de Freguesia em protesto, por entender que a moção merecia ser pelo menos discutida em Assembleia, e promete novas acções para breve.