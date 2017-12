Foi inaugurada no passado sábado, 2 de Dezembro, a maior Árvore de Natal do Mundo em rolhas de cortiça, no Largo da Igreja de São Paio de Oleiros. Com 20 metros de altura e formada por cerca de cento e vinte mil rolhas, o resultado do trabalho da Comissão de Festas de São Paio de Oleiros poderá ser agora observado em todo o seu esplendor.

Leia mais na edição impressa do Jornal N