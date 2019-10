IV Encontro de Percussão chega a Sanguedo

Iniciativa “Sanguedo a Percutir” contará ainda com passeio a cavalo

No próximo dia 27 de Outubro, o Parque de São Bartolomeu levará “Sanguedo a Percutir”, uma iniciativa da Juventude de Sanguedo, que contará ainda com muita animação e com barraquinhas de “comes e bebes”. No período da manhã, existirá a possibilidade de participar num passeio a cavalo, com o valor de inscrição de cinco euros, dando direito ao almoço e a uma t-shirt alusiva. Para finalizar o período matinal, será ainda efectuada uma arruada pelas ruas da freguesia. Já da parte da tarde, as actividades terão início com a actuação individual dos Grupos de Percussão, a actuação conjunta de todos os grupos de Percussão, e ainda com vários passeios a cavalo pelo Parque de São Bartolomeu.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.