Juventude de Sanguedo prepara ano lectivo na Escola de Música

Aulas têm início a 1 de Outubro

Estão já abertas as inscrições para integrar a Escola de Música da Juventude de Sanguedo. O início das lições está marcado para o próximo dia 1 de Outubro, e se a inscrição for efectuada até ao dia 14 de Setembro, o estudante usufruirá de um desconto de 50% no valor da matrícula. A Escola de Música da Juventude de Sanguedo contempla várias vertentes, entre as quais a Formação Musical, a Flauta Transversal, Bateria, Acordeão, Saxofone, Guitarra Clássica, Guitarra Eléctrica, Piano, Violino, Canto e Percussão.

