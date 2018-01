Lourosa celebra o Dia de Reis com Sarau e aula de Zumba

No próximo domingo, 7 de Janeiro, a Junta de Freguesia de Lourosa promoverá dois eventos relativos à celebração do Dia de Reis. A “Reis Party” será uma mega aula de Zumba, no Pavilhão Desportivo de Lourosa, e terá início às 10h00. Já o “Sarau de Reis” ocupará o Auditório de Lourosa, no mesmo dia, pelas 14h30. As inciativas contarão com a recolha de produtos alimentares, de higiene geral e pessoal, revertendo a favor da Mercearia Social “Ti Lourosa”.