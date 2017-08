Marisco e cerveja fresca levaram um novo conceito à vila de Mozelos

O Parque de Murado, na Freguesia de Mozelos, tinha tudo a postos, na passada sexta-feira, para receber a primeira “Festa do Marisco e da Cerveja da Vila de Mozelos”. Ao longo de três dias o marisco esteve no centro das atenções e trouxe gente nova à freguesia, pela curiosidade de provar e de experienciar aquela que foi a edição piloto do evento. Com o intuito de perceber a origem deste conceito, o “Jornal N” esteve à conversa com Fernando Lopes, responsável da organização, que conta igualmente com os apoios do Grupo Cultural e Recreativo “Os Vale Tudo”, da Juventude Atlética Mozelense, do Futebol Clube de Mozelos e da Junta de Freguesia.

Apesar de ser uma ideia nova e diferente, relativamente ao cardápio que habitualmente compõe as principais romarias do concelho, a intenção de realizar uma festividade em torno do marisco já existe “há mais ou menos quatro ou cinco anos”. “Já passei por algumas associações, na altura a ideia chegou até a ser discutida com o presidente da Tuna Musical Mozelense. Depois de ter falado com o presidente do Futebol Clube de Mozelos, decidimos levar a ideia para a frente. É um evento que envolve produtos com um valor acrescentado, como é o marisco, embora tenhamos praticado preços acessíveis” – conta Fernando Lopes.