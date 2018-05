Matrículas abertas para a escola de Badoucos

No dia 28 de Abril, a escola de Badoucos voltou a abrir portas para mais uma actividade para dar a conhecer o estabelecimento de ensino, decorrente do projecto “Uma turma para a escola de Badoucos” que pretende impedir o fecho da escola de Souto.

Cláudia Santos explicou, em declarações ao Jornal N, que as actividades começaram às 10h45 com visita e jogos tradicionais. Seguiu-se a tertúlia subordinada ao tema “A Escola dos nossos dias” que contou com a presença de antigos professores que leccionaram na Escola de Badoucos e outros profissionais que leccionam actualmente em outros estabelecimentos. “No final o remate da discussão foi o caso em concreto da Escola de Badoucos” – adiantou.

