O Moinho de Chão do Rio (Rio Meão) e o Moinho do Casqueira (Lobão) vão estar abertos ao público no próximo domingo, 8 de Abril, para visitas guiadas e demonstração de funcionamento, no âmbito da iniciativa nacional “Dia dos Moínhos Abertos de Portugal 2018”.

