Morador de Lourosa desespera com falta de saneamento e vereador vai visitar o local

Adriano Almeida é morador da Rua da Tapadinha, em Lourosa, há mais de 20 anos e está “desesperado” com a situação do saneamento em sua casa. O morador de Lourosa diz que o problema do saneamento se “arrasta há mais de 10 anos. Nesta situação, estão várias moradias” – diz.

O munícipe alega que já custeou tanto os passeios, como a rede de águas pluviais, e até nem se importa de contribuir com a sua parte para a rede de saneamento. “A Câmara Municipal gasta tanto dinheiro em passadiços, em piscinas, em passeios, e não há nada para o saneamento” – afirma.

Adriano Almeida diz estar “cansado” de chamar a atenção para o problema da sua rua. “Já falei na assembleia de freguesia, dizem que não podem fazer nada. Trabalho na construção civil, e vejo que não era assim tão complicado. Ando cansado” – admite. “Tenho a minha esposa doente em casa, já não sei o que deva fazer” – afirma. “Chega a uma altura que a terra não consegue absorver mais, e isto fica um problema aqui na rua”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N