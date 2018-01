Movimento pela “Independência e Autodeterminação” de Pigeiros quer debate no Parlamento

Estão dados os primeiros passos pelo Movimento pela “Independência e Autodeterminação” da freguesia de Pigeiros. Com o intuito de “romper” com a dinâmica de agregação de freguesias e de “devolver o destino de Pigeiros às suas próprias mãos”, foi já distribuída uma petição pelas caixas de correio da freguesia, informando os habitantes da existência do projecto e recolhendo assinaturas, tanto no formato de papel, como online. Inspirados por momentos de oposição à dinâmica de união de territórios recentes registados no concelho de Santa Maria da Feira, como aconteceu na Freguesia do Vale nas Autárquicas de 2017, juntou-se uma comissão, formada por “pessoas dos mais variados espectros políticos e sociais da freguesia”, que procura, agora, atingir as quatro mil assinaturas para que o assunto possa ser debatido, se possível, “em plenário, na Assembleia da República”.

