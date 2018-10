Mozelos promove Festa das Colheitas

O jardim de infância do Sobral organizou, na passada quinta feira, dia 4 de Outubro, pelas 19:30,mais uma edição da Festa das Colheitas, com o principal objetivo de angariar fundos para obras do JI.

Carla Tavares, presidente da Associação de Pais do Jardim de Infância, informou que o “ o objetivo do evento foi angariar fundos para dinamizar o jardim de infância. O dinheiro angariado será utilizado para obras para que ele não seja fechado. As instalações estão degradadas e queremos melhorá-las”, afirma.

Os produtos vendidos foram produtos hortícolas que as crianças (38, no total), recolheram em casa, também com a função pedagógica de saberem de que locais vêm os alimentos. “Existem muitas crianças que pensam que os legumes vêm do supermercado e com isto mostrámos-lhes que afinal vêm da terra”, diz Carla.

Os fundos angariados serão para “um piso, uma cobertura de 80 metros, um recreio exterior que está degradante, com uma caixa de areia horrível e para a pintura da escola”, confirma a presidente da Associação de Pais.

“ No recreio exterior já nos foi ofertado um piso de cortiça pela corticeira Amorim mas precisámos de brinquedos agora (escorregas e baloiços) mais apropriados para crianças de três a cinco anos”.

