Museu de Lamas celebra a Festa das Fogaceiras

Com várias oficinas de expressão plástica

O Museu de Santa Maria de Lamas tem já preparadas diversas oficinas em torno da festa secular das Fogaceiras, que decorrem já desde o passado dia 2 de Janeiro, e se prolongam até ao final do presente mês. Neste âmbito, surge a visita e oficina de expressão plástica “Fogaça ou Fogaceira?”, onde simbolicamente se cumpre o voto e a tradição, através da elaboração de fogaças com recurso à sobreposição de camadas de aglomerado de cortiça, ou “meninas fogaceiras” sob a forma de marcador de livro ou magnético.

A iniciativa destina-se a grupos do pré escolar ao universitário, seniores e famílias, exigindo marcação prévia e um número mínimo de oito participantes, cuja entrada terá o custo de três euros. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h00, e entre 14h30 e as 16h30.

