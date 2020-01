Museu de Lamas dedica oficina ao Dia dos Namorados

Iniciativa decorre de 3 a 28 de fevereiro



“Para a nossa amizade nunca esquecer, no Museu, um Lenço dos Namorados vamos fazer!” é o tema para uma visita e oficina de expressão plástica especialmente dedicada ao “Dia dos Afetos”, promovida pelo Museu de Santa Maria de Lamas.



A iniciativa, com o custo de entrada de 3€, decorre de 3 a 28 de fevereiro, das 10h00 ao 12h00 e das 14h30 às 16h30, tendo como público-alvo os grupos do ensino pré-escolar até ao universitário, seniores e famílias.

O convite, extensível a famílias, amigos e casais apaixonados, consiste em descobrir a origem e simbologia dos tradicionais Lenços dos Namorados tendo como base motivos visíveis na coleção permanente do Museu.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.