Museu de Lamas celebra a Festa das Fogaceiras

O Museu de Santa Maria de Lamas irá pautar a sua programação de início de novo ano em torno da Festa das Fogaceiras, com a visita orientada “São Sebastião: O Voto – A Identidade – A Arte” e com a oficina de expressão plástica “Fogaça ou Fogaceira?”. As inscrições já podem ser efectuadas.

“São Sebastião: O Voto – A Identidade – a Arte” proporcionará aos visitantes um passeio orientado pelo Museu, recuando-se até aos tempos das Terras de Santa Maria, contemplando a união de um voto colectivo onde os santamarianos eliminaram as adversidades e moldaram os princípios da sua prosperidade. A partir do Castelo de Santa Maria da Feira nascia, assim, o culto peculiar das Fogaceiras. Integrado na exposição permanente do Museu, pretende-se a exploração da História, iconografia e personalidade do voto e do “pão doce” (fogaça). As visitas funcionarão diariamente entre as 09h30 e as 12h30, reabrindo entre as 14h00 e as 17h00, e a entrada tem o custo de 3 euros, sendo gratuita para crianças até aos 5 anos.

