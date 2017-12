Parcela da Câmara Municipal na sociedade das Termas de S. Jorge a 1 euro

As Termas das Caldas de S. Jorge também foram alvo de discussão, depois dos “consecutivos prejuízos” registados nas suas contas ao longo dos últimos 3 anos. “As Termas têm dado prejuízo, e a Câmara não pode participar em sociedades com mais de 3 anos de resultados negativos. Desde que deixou de ser comparticipado, o negócio das Termas foi abaixo, registamos menos clientes, mas acredito que voltará a ser viável depois do Governo aprovar de novo a comparticipação. A Câmara decide que as Termas não fechem portas, mesmo não dando lucro. Também teríamos a opção de as colocar à venda. A Câmara Municipal tem uma cota de 160 mil euros na Sociedade de Turismo à venda, antevendo que ninguém a comprará”- esclareceu Emídio Sousa. “O valor de venda seriam 162 mil euros negativos, face aos prejuízos, e a Câmara Municipal só detém 50%, o que significa que quem adquirir não tem poder de decisão. Admito que a situação se resolverá assim que os tratamentos voltarem a ser comparticipados”- ansiou o presidente da Câmara. Délio Carquejo, vereador socialista, sublinhou a intenção socialista de “um mix entre o sector privado e público”, acrescentando que esta questão deveria ter sido “salvaguardada”. “O PS propõe um mix entre o sector privado e o público, e esta questão das Termas deveria ter sido salvaguardada. Falta o hotel, faltam espaços agradáveis, falta o desenvolvimento de actividades complementares, falta a diversificação da imagem. Temos nas Termas algo que é dignificante para o território e são precisas infraestruturas subjacentes. Este é o resultado da inércia da Câmara Municipal, que poderia intervir de outra forma no espaço”- afirmou Délio Carquejo. A parcela foi colocada à venda pelo “valor simbólico” de 1 euro.