Placas de informação que dividem Caldas e Lobão continuam a gerar polémica

No início de Novembro, o presidente da união de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, José Henriques, colocou uma placa com indicação da entrada da freguesia no limite com a freguesia das Caldas de S. Jorge.

A placa foi vandalizada em poucos dias, mas alguns dias depois, alguém colou informação diferente utilizando o mesmo equipamento. A placa passou a conter a informação sobre os quilómetros a que estavam diversas cidades mundiais, como Paris, Buenos Aires, Nova Iorque ou Pequim.

