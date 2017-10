População do Vale não desiste de lutar pela independência

O Jornal N assistiu ao primeiro encontro da população do Vale para protestar contra a união de freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior. O protesto consistia em levar a população a não votar nas autárquicas e, segundo os organizadores, os números falam por si.

No Vale votaram apenas 318 pessoas no dia 1 de Outubro, o que leva a abstenção a ultrapassar os 80% na localidade. Fausto Sá diz que “o povo é soberano, queríamos apenas deixar os resultados, há 1821 votantes, e votaram 318 pessoas, sendo que 17 são brancos e 16 são nulos, nós aqui não podemos contabilizar estes porque muitos poderão ter votado também em protesto. Não contabilizamos nem connosco, nem com os partidos. Agora gostava de deixar esta avaliação à consciência das pessoas” diz. Até porque “o Vale nasceu em 1889 e penso que este é o primeiro protesto da freguesia” – sublinha.

O grupo de populares independente e apartidário ficou satisfeito com o protesto, e vai continuar a trabalhar em prole da freguesia. “Vamos continuar a questionar, a pressionar e a exigir atenção à nossa freguesia, em igualdade de circunstâncias com as outras freguesias da união, em proporção aos habitantes que temos” – garante Fausto Sá.

