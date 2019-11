Prisão preventiva por roubo em papelaria de Lourosa

Os dois suspeitos foram identificados entre São João de Ver e Lourosa

No passado dia 6 de novembro, o Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira, deteve dois homens, com 32 e 43 anos, suspeitos da prática do crime de roubo com recurso a arma branca num estabelecimento na freguesia de Lourosa.

Na sequência de uma denúncia por roubo numa papelaria da localidade, onde foi utilizada uma faca, a GNR encetou várias diligências que permitiram identificar e localizar os suspeitos na localidade de São João de Ver – Lourosa, tendo efetuado a sua detenção e apreendido os seguintes artigos: 80 boletins de raspadinha; 21 maços de tabaco de diversas marcas; uma faca; 294,80 euros em numerário; Quatro telemóveis; duas baterias de automóvel; duas doses de heroína; uma balança e um gorro.

