Quatro ruas de Paços de Brandão vão ter sentido único

Uma sala lotada na Junta de Paços de Brandão recebeu no passado dia 24 de Abril uma Assembleia de Freguesia determinante para a ordenação de trânsito. Antes da ordem de trabalhos foram colocadas algumas questões no que diz respeito às obras na zona da Capela da Póvoa, Largo do Cruzeiro, Rua da Ponte Nova, Rua da Relva e a obra a decorrer na Fonte Pena. Foram ainda levantadas questões relativamente ao início das obras da Capela Mortuária.

O presidente da Junta de Freguesia, Firmino Costa, esclareceu todos os presentes respondendo a todas as questões, e com algumas novidades muito importantes: a abertura da estrada que vai ligar o Largo do Cruzeiro à Rua do Monte de Cima deverá abrir ao trânsito no espaço de uma a duas semanas.

O ponto mais fulcral era relativo às Ruas da Ponte Nova , Mata (Relva )e Rua do Cruzeiro, que ligam Paços de Brandão a Santa Maria de Lamas, sendo anunciado que vão ter sentido único, o que foi conseguido com uma árdua persistência dos moradores (estiveram presente em grande número), da Junta de Freguesia e o apoio da Câmara Municipal.

Leia mais na edição impressa do Jornal N ou assine a versão digital aqui