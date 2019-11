Quiosque assaltado à mão armada

Dois homens furtaram raspadinhas, tabaco e dinheiro num quiosque de São João de Ver

Na passada quarta-feira, dia 6 de novembro, um quiosque em São João de Ver foi alvo de assalto à mão armada por dois homens.

Segundo a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, o assalto no estabelecimento, situado nos Dezassete, ocorreu no final dessa manhã. Os dois suspeitos entraram no quiosque e, sob a ameaça de uma faca, furtaram raspadinhas, tabaco e uma quantia não divulgada de dinheiro. A dupla foi detida horas depois por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santa Maria da Feira, ainda na posse de vários dos artigos roubados. Ambos os homens, com antecedentes criminais, foram interrogados na passada quinta-feira, dia 7 de novembro, por um juiz de instrução no Tribunal da Feira.

