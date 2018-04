Reabilitação da Igreja de Sanguedo avança já em Abril

A inauguração das obras de restauro e reabilitação da Igreja Paroquial de Sanguedo está marcada para o próximo dia 15 de Abril, às 10h00. A cerimónia será celebrada com uma Eucaristia, presidida pelo Bispo António Augusto Azevedo e, no final, será prestada uma homenagem ao maior benemérito da paróquia, Comendador Salvador Pais Pereira, com o descerramento de um busto.

