Requalificação da Fonte Lava-pés avança em força

Prosseguindo com a concretização do plano de actividades da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, iniciaram-se em Julho as obras de requalificação da fonte de Lava-pés, que conta com o apoio financeiro da ADRITEM.

O projecto prevê o nascimento de um espelho de água, colocação de mobiliário urbano e equipamentos individuais de manutenção física. “Quisemos ser ambiciosos”, refere Paulo Oliveira, Presidente do executivo da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, que não esconde a satisfação pela concretização de mais um projeto. “Ao longo do mandato, temos tido uma grande preocupação com a conservação do nosso património e, por isso, é com incontida satisfação que avançamos para a requalificação desta fonte, outrora um dos lugares mais procurados do nosso território” – afirma.

Leia mais na edição impressa do Jornal N