Retirada de contentores de lixo gera discórdia em Fiães

34 famílias do Edifício Fiães Coop mostram-se “descontentes” devido à ordem de deslocação de dois contentores de lixo das traseiras do edificado

O Edifício Fiães Coop, sito na Rua da Feira dos Dez, na freguesia de Fiães, foi notificado, no passado dia 2 de outubro, para a deslocação de dois contentores de lixo – “num prazo máximo de dez dias” -, uma vez que o equipamento se encontra em “espaço público”. A notificação, por parte da Câmara Municipal, provocou o descontentamento a 34 famílias que habitam no edificado e um representante dos moradores, Rúben Mota, explicou que não entende o porquê da ordem de retirada de dois contentores de lixo indiferenciado, após a colocação dos mesmos em agosto de 2014.

A situação exposta remonta a meados de 2014 aquando da realização de uma “assembleia de condomínio” com os moradores do Edifício Fiães Coop devido à existência de “caixas em rede” que se encontravam em frente ao edificado, que seriam “cestos de lixo a céu aberto, colocados pela Junta de Freguesia há 14 anos”. “Nestes pequenos cestos de metal as pessoas que passavam de carro na estrada ou a pé, atiravam o lixo e, por vezes, ficava espalhado pelo chão. Todos os dias havia lixo no chão, até materiais de construção e isto começou a atrair ratos que tinham quase o tamanho de gatos”, referiu um dos representantes dos moradores do condomínio, Rúben Mota.

