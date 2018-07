S. J. de Ver: Columbófila celebra 75 anos

A Associação Recreativa e Columbófila de S. João de Ver celebra, no próximo dia 21 de Julho, 75 anos de prática daquela que já foi a segunda modalidade com mais praticantes a nível nacional. O encontro de actuais e antigos columbófilos será no Restaurante H&N, num almoço que pretende unir laços, condecorar os melhores praticantes e, acima de tudo, ser um marco histórico na linha cronológica da associação.

O presidente da associação, António Costa, já tem pombos há 34 anos, e assumiu a liderança da colectividade há outros 25. O mandato actual termina ainda no decorrer de 2018, e para o futuro não há certezas. Quer fique, quer vá, “a verdade é uma: o universo da columbofilia já viu melhores dias”, até porque a renovação geracional de participantes é escassa e tardia. Algo que, na opinião do dirigente, advém das próprias características da modalidade. “Embora seja um desporto caseiro, é algo que amarra, de certa forma, as pessoas. Não há projectos nem programas. Às vezes pensamos que os pombos regressam às 11 da manhã, por exemplo, e eles só voltam às duas da tarde. É um desporto muito bonito, sem dúvida, mas não é fácil planear a vida. Muitas vezes certos projectos acabam por ir por água abaixo, até mesmo passeios que tínhamos planeado com a família acabam por ficar condicionados por toda esta incerteza” – afirma.

