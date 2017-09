S. João de Ver em “suspenso” à espera da decisão do Tribunal Constitucional

O Movimento Independente de S. João de Ver, encabeçado por Filipe Oliveira, tem a candidatura à Junta de Freguesia de S. João de Ver “suspensa”, devido a uma queixa do Partido Socialista ao Tribunal Constitucional.

Filipe Oliveira garante que está a aguardar “serenamente” sobre a decisão judicial e resume o que aconteceu. “Entregámos a candidatura na sexta-feira, dia 4 de Agosto. No dia 8, houve o sorteio de boletins e o juiz que aceitou a nossa candidatura e ordenou o sorteio, detectou algumas irregularidades para suprir em algumas outras candidaturas, tudo questões menores. No prazo legal, Eduardo Rocha, mandatário de todas as candidaturas do PS, apresentou a reclamação e impugnação ao mesmo tempo no tribunal. No dia 12, o tribunal notificou-nos e no prazo de 48 horas apresentamos a defesa. O juiz teria dois dias para se pronunciar e perante a acusação não teve dúvida em dizer que o processo era regular. Portanto, houve duas decisões judiciais, e de juízes diferentes, a aceitar a regularidade da nossa candidatura. Foi ordenada a fixação das listas aceites, e obviamente que o Movimento Independente fazia parte. Passado uma hora, o PS apresenta recurso para o Tribunal Constitucional, fomos notificados do recurso, tivemos 48 horas e no sábado entregamos a nossa resposta. Na segunda-feira, dia 21, o tribunal ia remeter para o Tribunal Constitucional, e a partir desse dia, são 10 dias para uma decisão final”.

