No próximo dia 27 de Outubro, sexta-feira, o Salão Nobre da Junta de Freguesia de S. Paio de Oleiros recebe a oitava sessão de “Retalhos da História”, uma palestra a cargo do prof. Anthero Monteiro. O tema central da conversa serão as “Memórias Paroquiais de 1758 e Notas Etnográficas”, numa organização da Biblioteca Pública de S. Paio de Oleiros, pelas 21h30.