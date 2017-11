Salas de Aula do Futuro inauguradas no Colégio de Lamas

O Colégio de Lamas vai inaugurar no dia 16 de Novembro as novas instalações da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, as chamadas “Salas de Aula do Futuro”. O Colégio de Lamas é a primeira escola do Distrito de Aveiro a integrar estes laboratórios de aprendizagem, propícios à utilização das tecnologias digitais, desde o ensino pré-escolar até ao secundário.

Estes são ambientes educativos inovadores que têm sido adoptados um pouco por toda a Europa. Joana Vieira, directora do Colégio de Lamas, defende que o projecto educativo “inspirado no “Future ClassroomLab”, desenvolvido pela ‘EuropeanSchoolnet’ e sob orientação da Direcção Geral – Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), permite aos alunos construírem o seu próprio conhecimento, desenvolvendo competências como a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas, a liderança, a comunicação, a colaboração, a flexibilidade e a adaptabilidade”.

