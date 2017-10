Santa Maria de Lamas: Turma de 1954 continua a celebrar amizade

Se “recordar é viver”, então recorde-se. É um grupo de 17 amigas, da freguesia de Santa Maria de Lamas. Estabeleceram o primeiro contacto em 1954, na Escola da Cantina, que hoje funciona no regime de pré-primária. Há 25 anos atrás, decidiram retomar o contacto com as raízes. Assim, em 1992 organizavam o primeiro jantar, onde, garantem, celebraram a ocasião “como autênticas crianças”, como se tivessem regressado àquela sala de aula, ao espaço onde tudo começou. A turma de 1954 voltou a reunir-se no passado sábado, 14 de Outubro, e esteve à conversa com o Jornal N, para revelar tudo sobre a celebração das bodas de prata de um casamento assente na amizade e na entreajuda.

Tudo começaria na casa da Dona Celeste. A procura pelas colegas foi intensa, e o primeiro encontro estava iminente. “Fizemos uma primeira festa. Parecíamos crianças de volta à primeira classe. Foi tão bom que tenho a certeza que todos o sentiram. A partir daí já morreram 6… mas ainda tivemos o privilégio de festejar todas juntas. Não nos juntamos só uma vez por ano. Ajudamo-nos umas às outras em todos os sentidos, existe muito o sentido de entreajuda. Quando morre uma mãe ou um pai de alguém do grupo, há sempre um ramo nosso, por exemplo. Se alguma de nós for parar ao hospital também estamos lá a fazer sentir a nossa presença” – revelam.

