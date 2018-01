São Vicente de Louredo também quer independência

A freguesia de São Vicente de Louredo também está a realizar um abaixo-assinado para entregar na Assembleia da República para deixar de pertencer à União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande.

Depois da pretensão da freguesia do Vale abandonar a União de freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, e de Pigeiros abandonar a União de Freguesias de Caldas de S. Jorge e Pigeiros, esta é a terceira freguesia do concelho que não se mostra satisfeita com a reforma administrativa.

Marta Silva Costa pertence ao movimento de cidadãos de Louredo, que adverte que é apartidário. “As pessoas estão desagradadas com a União de Freguesias, já estamos a fazer passar o abaixo-assinado, já temos algumas assinaturas, e ainda não fomos a todo o lado” – explica.

