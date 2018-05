Semana Cultural de Mozelos integra alunos da escola primária

Cerca de 60 alunos da Escola Básica do Sobral participaram, no passado dia 25, na atividade “Poemas à solta que se realizou nas instalações da Tuna Musical de Mozelos, pelas 21:00 .

Os alunos do quarto ano dramatizaram a obra “ Grávida no coração”, os alunos do terceiro ano declamaram e interpretaram poemas da obra “ Ler doce Ler”, do escritor José Jorge Letria e os alunos do primeiro ano declamaram e interpretaram um poema sobre “Os livros”.

Na mesma actividade estiveram também presentes os alunos da Escola de Prime, também em Mozelos, e do Jardim de Infância do Sobral.

