Três detidos por furto em Lourosa

Em causa estão estruturas metálicas no valor de 3 500 euros

O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, no dia 14 de setembro, deteve dois homens de 34 e 44 anos, e uma mulher, de 41 anos, por furto qualificado, em Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

Na sequência de uma denúncia por furto num edifício industrial, os militares deslocaram-se de imediato para o local, detetando a presença dos três indivíduos no interior do edifício. Os suspeitos entraram através de arrombamento de uma porta, sendo encontrados a furtar estruturas metálicas armazenadas no interior do estabelecimento, no valor estimado de 3 500 euros.

