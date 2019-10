Três detidos por roubo e furto de veículos

Dois homens e uma mulher foram detidos e sujeitos a apresentações diárias e semanais

O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, no dia 5 de outubro, na freguesia de Rio Meão, deteve dois homens de 36 e 37 anos, e uma mulher, de 41 anos, pelo furto de uso de veículo e furto de chapas de matrícula falsas. No âmbito do patrulhamento preventivo, os militares abordaram dois veículos que pelas suas movimentações, se tornaram suspeitos, permitindo a interceção dos indivíduos que se encontravam no seu interior. Após algumas diligências, os militares apuraram que um dos veículos tinha sido roubado e o outro tinha sido furtado. No intervalo temporal entre a subtração das viaturas aos proprietários e a sua interceção, os suspeitos realizaram diversos furtos em interior de veículo e em estabelecimentos comerciais, nos concelhos de Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Espinho e Ovar, sendo as viaturas e os suspeitos reconhecidos por várias testemunhas.

