Trio sequestra e assalta casal no Vale

No passado domingo, dia 12 de janeiro

Três homens armados assaltaram e sequestraram um casal de emigrantes, no passado domingo, dia 12 de janeiro, dentro da própria habitação, na freguesia de Vale, em Santa Maria da Feira.

Segundo as informações recolhidas pelo Jornal de Notícias, o trio entrou por uma janela e apontou uma arma ao casal. Por volta das 16h30, três homens com pouco mais de 20 anos, abriram um portão lateral e partiram a portada de uma janela para poderem entrar na habitação. O casal tinha adormecido no sofá enquanto via televisão, no entanto o barulho que os ladrões fizeram despertou a mulher que deu o alerta ao marido.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.