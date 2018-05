Um dos maiores Lidl de Portugal abre em Julho em Lourosa

O Jornal N sabe que as portas da nova grande superfície comercial deverão abrir a 7 de Julho e que o novo Lidl de Lourosa é um dos maiores a nível nacional, equiparado ao recentemente inaugurado em Estarreja. O parque de estacionamento será também uma das mais-valias do investimento. Lourosa já tem um Lidl que deverá continuar em laboração, pelo menos numa fase inicial. A nova superfície comercial implicará entre 20 a 30 novos postos de trabalho. A continuidade dos dois supermercados na cidade deverá depender do número de clientes, uma avaliação que deverá ser feita cerca de seis meses depois.

Neste momento, já é possível perceber que a rotunda que dará acesso ao Lidl está atapetada e que todos os trabalhos na via pública deverão estar concluídos em cerca de 15 dias, sendo que o Lidl conta com cerca de um mês para os acabamentos de obra. Armando Teixeira, presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, mostra-se satisfeito com o investimento na cidade e é favorável à construção da rotunda: “penso que o trânsito vai fluir muito melhor”. O trânsito é uma das grandes preocupações do autarca, cuja cidade é atravessada por uma estrada nacional. “A luta do dia-a-dia é com a Infra-estruturas de Portugal, com as caixas e tampas de saneamento. Resolver esse problema das redes pluviais e saneamento é o nosso trabalho diário”. Armando Teixeira afirma que contacto com a entidade responsável pela estrada é sistemático, “todos os meses há pedidos de rectificações” – conta.

Leia mais na versão impressa do Jornal N