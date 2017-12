Um Jardim Ecológico “Amiguinho” pela mão de miúdos e graúdos

Inserido na política de cultivo de valores e desenvolvimento sustentável promovida pela instituição, a ideia começou a ganhar forma há um mês, e a conclusão do Jardim está prevista para o mês de Março. O Jornal N esteve à conversa com Liliana Leite, Psicopedagoga Clínica do “Amiguinho”, de Santa Maria da Feira, para conhecer todos os contornos que rodearão a área do novo espaço de divertimento infantil construído por miúdos e graúdos.

No “Amiguinho” vive-se como uma “pequena família”. Com crianças entre os 3 e os 12 anos, o ambiente promovido engloba valores tradicionais como “o amor, o respeito, a gratidão e o perdão”, não descurando todo o universo ambientalista, no cultivo de atitudes de preservação e respeito pelo planeta. “Temos 21 anos de experiência cá, ao serviço do Amiguinho, e sempre foi o nosso objectivo ser uma segunda família tanto para os pais, como para os miúdos que cá temos. Não é, de todo, incomum, os meninos chamarem-me de ‘mãe social’. Isto acaba por ser um ambiente muito acolhedor, já que não temos cá assim tanta gente. Como família, temos a função de transmitir valores. Este ano o nosso projecto pedagógico insere-se na transmissão de valores, passando pelos tradicionais, como o amor, o respeito, a gratidão e o perdão. Este ano queremos introduzir o valor da sustentabilidade. Tendo a perfeita consciência das necessidades do nosso planeta, do gasto e degradação de vários recursos, da realidade incontestável a que assistimos este ano com o episódio dos incêndios, sentimos que temos a obrigação de criar e formar jovens com uma componente ecológica muito mais forte”- afirma Liliana Leite.

Leia mais na edição impressa do Jornal N