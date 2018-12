Na Rua Ferreira Castro, perto do Liceu de Santa Maria da Feira, está localizado o Restaurante Espaços Z’z. O estabelecimento que já tem outras filiais no norte de Portugal, chega agora a Terras de Santa Maria e pretende trazer aos feirenses sabores nacionais com tudo o que a gastronomia portuguesa tem de melhor.

“Santa Maria da Feira é uma cidade atrativa e que convida ao investimento.É um local que me dá prazer investir”, afirmou o proprietário do estabelecimento José António.

A oferta é variada. Desde o prato diário ao executivo, passando pela tradicional ementa à carta a oferta de preços “é para todas as carteiras”.

